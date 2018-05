Wermelskirchen : Täter stehlen Werkzeug und Kaffeemaschine

Wermelskirchen Diebe sind am vergangenen Pfingstwochenende in ein Firmengebäude an der Industriestraße in Wermelskirchen eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, machten sich die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Pfingstmontag, 15.50 Uhr, in dem Gebäude zu schaffen. Als ein Mitarbeiter gestern Nachmittag die Tür aufgeschlossen hatte, bemerkte er zwei offen stehende Fenster. Als er dann auch noch sah, dass Werkzeug, ein Drucker und auch die Kaffeemaschine fehlten, verständigte er die Polizei.

Hinweise Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollten sich dringend bei der Polizei melden unter Tel. 02202 2050.

(rue)