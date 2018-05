Wermelskirchener besorgt um Trinkwasser: Wenn die Gülle per Tanklaster kommt

Auch in Wermelskirchen wird regelmäßig Gülle auf die Felder verteilt. Die Qualität des Trinkwassers in der Dhünn ist trotzdem in den vergangenen Jahren stetig besser geworden. Foto: christian albustin

Wermelskirchen Die Düngesaison hat begonnen. Leser wollen wissen, wieso der Landwirt die Gülle auf seinen Acker bringen darf - und was das für die Natur bedeutet.

Die BM-Leserin rief vergangene Woche unsere Redaktion an. Ein großer Tanklaster mit niederländischem Kennzeichen stehe auf Rölscheider Seite an einem Acker und versorge den örtlichen Landwirt mit Gülle. Der Redakteur fuhr hin und konnte die Lage in Bild und Geruch bestätigen. Die Gülle war schon zu riechen, lange bevor der Acker in Sicht kam.