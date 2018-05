Wermelskirchen : Vorschläge für die Wahl der Jugendschöffen

Wermelskirchen Zwölf Kandidaten für die Jugendschöffenwahl muss die Stadt Wermelskirchen bis Ende Juni an das Amtsgericht in Bergisch Gladbach schicken. Denn am 31. Dezember endet bundesweit die Amtszeit der ehrenamtlichen Schöffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Katja Töbelmann vom Amt für Jugend, Bildung und Sport hat sich in den vergangenen Wochen auf die Suche nach Kandidaten gemacht - mit Erfolg. Die Liste der zwölf Wermelskirchener, die sich auf sechs Schöffen-Stellen und sechs Vertreter-Posten bewerben, liegt nun vor. Die Schöffen werden für fünf Jahre gewählt - ein Mann und eine Frau werden in der Jugendkammer des Landgerichts Köln im Einsatz sein, zwei Männer und zwei Frauen für das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Bergisch Gladbach. Das teilte sie in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses mit.

(resa)