Wermelskirchen : Philipp Weber kommt in die Kattwinkelsche Fabrik

Wermelskirchen Wie heißt es so schön: Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Und da ist was dran, findet Philipp Weber. Am Freitag, 8. Juni, lädt die Kattwinkelsche Fabrik zu Kabarett und Comedy ein. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Webers neues Kabarettprogramm "WEBER N°5: Ich liebe ihn!" will ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation sein, eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. Frei nach Immanuel Kant: "Habe den Mut dich deines Zwerchfells zu bedienen!"

"Viele Produkte ärgern mich schon, da habe ich noch nicht einmal bezahlt. Die Frage ist, warum machen wir da mit?". Die Antwort sei ganz einfach: Marketing. Marketing vernebele den Verstand des Menschen und rege seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. "Und alle machen mit", sagt Weber. Denn egal, ob Politiker oder Manager, ob AfD oder ADAC, ob Terrorist oder der eigene Lebenspartner, alle wollten uns ständig irgendetwas andrehen: eine Weltanschauung, eine Wahrheit, einen Lebensstil, eine Diät oder noch ein Kind. Dabei würden ziemlich miese Tricks ausgepackt, ohne dass wir es merken. Und die Frage ist natürlich: Wer schützt uns davor?



Philipp Weber kann seit mehr als 15 Jahren auf eine preisgekrönte Karriere zurückblicken. 2004 erhielt er den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg, 2008 den Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises und 2010 den Deutschen Kleinkunstpreis mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble.

Fr. 8. Juni, Kattwinkelsche Fabrik, Kattwinkelstraße 3, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Karten: 14 Euro im Vorverkauf, 17 Euro Abendkasse. www.kattwinkelsche-fabrik.de

(chal)