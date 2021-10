40 Jahre Weltladen in Wermelskirchen : Kochshow setzt auf faire Köstlichkeiten

Versteckt hinter Masken, obwohl die 3G-Regel galt: Luke Meermeyer mit Klaus Hamelmann und Bürgermeisterin Marion Lück auf der Koch-Bühne. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Ulla Buhlmann, Marion Lück und als Gast Luke Meermeyer brutzelten im Bürgerzentrum für den guten Zweck. zum zweiten Mal gastierte die „Faire Kochshow“ in Wermelskirchen.

Hendrik Meisel schneidet Zucchini. Die Kamera begleitet den jungen Mann, der nicht nur Pfarrer, sondern eben auch Aktivist für den Fairen Handel ist, wie er routiniert das Gemüse zerkleinert. Dabei plaudert Meisel gut gelaunt mit Marion Lück. Die Bürgermeisterin steht am Montagabend neben dem Hobbykoch an den Herdplatten auf der Bühne im Bürgerzentrum – eigentlich um mitzukochen. „Aber ich hasse kochen“, erklärt sie gut gelaunt. Und deswegen habe sie Luke Meermeyer gebeten, für sie den Kochlöffel zu schwingen. Der 17-Jährige bindet sich also am Montagabend im Bürgerzentrum die Schürze um, erzählt von köstlichen Gerichten, die er im Alltag zaubert und befreit die Bürgermeisterin vom Schnibbeln und Rühren. Marion Lück kommt stattdessen mit Meisel ins Gespräch – über fairen Kaffee im Rathaus und ihren Wunsch, den Gedanken des Fairen Handels noch deutlich weiterzutragen und auch junge Menschen dafür zu begeistern.

Zum zweiten Mal gastieren Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann am Montag mit ihrer „Fairen Kochshow“ in Wermelskirchen – und wieder haben sie Einheimische zum Mitkochen und zum Plaudern eingeladen. Rund 100 Besucher sind gekommen, um zu probieren, Ideen zu sammeln und sich auf originellem Wege dem Thema zu widmen – pünktlich zum 40. Jahrestag der Gründung des Weltladens. „Wir reisen heute einmal mit euch um die Welt“, kündigt Meisel dem Publikum an – und macht ernst. Nicht nur, dass die Produktauswahl so bunt ausfällt, dass sich viele Länder vertreten finden. Die Macher der Kochshow haben auch viele Videos im Gepäck von Besuchen bei Produktionsgemeinschaften und Partnern in Kuba oder Marokko – um über verlässliche Preise, faire Partnerschaft und nachhaltige Produktion zu berichten.

Die beiden verstehen es bestens, Information und Unterhaltung unter einen Hut zu bringen und für den Fairen Handel zu begeistern. Meisel führt so leichtfüßig und wortgewandt durch den Abend, dass die Köstlichkeiten in der Pfanne wie nebenbei Gestalt annehmen. Gemeinsam mit Luke Meermeyer zaubert er eine Tomaten-Erdnuss-Pasta und würzt mit unerwarteten Informationen. So erhalte etwa eine geschlossene Cashewnuss mit ihrem geöffneten Kern ihren neunfachen Wert.

Nachdem die Bürgermeisterin und Luke Meermeyer dem Publikum die Pasta schließlich in kleinen Schüsseln serviert haben, macht sich der Koch mit Ulla Buhlmann an den Nachtisch: Bananen-Rum-Tiramisu mit viel Schokolade. Während die Vertreterin des heimischen Weltladens von der geplanten fairen Nacht und der Veranstaltung „Fair for Future“ berichtet, die aktuell in der Planung ist, und von ihren liebsten, fairen Produkten erzählt, mischt sie Quark und Joghurt, Bananen und Vanillezucker.