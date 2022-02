Musikschulen Hückeswagen und Wermelskirchen kooperieren : Musikwettbewerb soll Motivation fördern

Eckhard Richelshagen von der Musikschule Hückeswagen und Celina Spielmann, Musikschule Wermelskirchen, stellten am Mittwoch den gemeinsamen Musikwettbewerb „Hergehört!“ vor. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen/Wermelskirchen „Hergehört!“ lautet der Titel des Wettbewerbs der Musikschulen Wermelskirchen und Hückeswagen am 2. April, an dem junge Musiker teilnehmen können. Gefördert wird er von der Bürgerstiftung der örtlichen Sparkassen.

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Auftritts- und Konzertmöglichkeiten sind für Musiker in den vergangenen zwei Jahren selten geworden. Besonders Kinder und Jugendliche müssen in der Corona-Pandemie mitsamt allen Einschränkungen eine große Last tragen. Um so schöner ist es, dass junge Musiker aus Hückeswagen und Wermelskirchen nun wieder einen Ansporn erhalten und auf ein neues Ziel hinarbeiten können: Die Musikschulen beider Städte planen für den 2. April einen gemeinsamen Musikwettbewerb sowie ein Preisträgerkonzert am Folgetag. Teilnehmen können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene zwischen sechs und 19 Jahren, ausgenommen sind Studenten einer Musikhochschule. Das Angebot ist offen für alle: „Man muss dazu nicht Schüler der Musikschule sein, jeder Musiker ist willkommen“, betonte Eckhard Richelshagen, Leiter der Musikschule Hückeswagen, bei der Vorstellung des Wettbewerbs am Mittwochmittag im Kultur-Haus Zach.

Im Vordergrund stehen soll vor allem der Spaß am Musizieren und nicht der Wettbewerbsgedanke. Daher werden auch alle Teilnehmer mit Urkunden und kleinen Präsenten ausgezeichnet. „Wir möchten eine Herausforderung für Schüler schaffen, die unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Der Wettbewerb soll eine Motivation sein, damit sie nicht mehr im luftleeren Raum vor sich hin musizieren müssen, sondern ein Ziel vor Augen haben“, erläuterte Richelshagen den Grundgedanken hinter der Veranstaltung.

Info Anmelde- und Vorspielmöglichkeit Vorspiel Der Musikwettbewerb „Hergehört!“ findet am Samstag, 2. April, in den beiden Musikschulen Hückeswagen und Wermelskirchen statt. Die Uhrzeit ist noch unklar. Konzert Am Sonntag, 3. April, gibt es ab 17 Uhr ein Preisträgerkonzert mit Urkundenverleihung im Großen Saal des Bürgerzentrums Wermelskirchen. Anmeldung Die Flyer mit Anmeldeformular und weiteren Informationen liegen in den Musikschulen aus. Anmeldungen auf der Internseite der Musikschule Hückeswagen und auf der Homepage der Musikschule Wermelskirchen sind auch online möglich.

Daher legen er und seine Kollegin Celia Spielmann, Leiterin der Musikschule Wermelskirchen, besonderen Wert auf einen pädagogisch wertvoll gestalteten Wettbewerb und erfahrene, auswärtige Jurymitglieder. „Um die Gleichheit zu wahren, wird die Jury berücksichtigen, wie lange jemand ein Instrument spielt“, fügte Richelshagen hinzu. Eine Konkurrenz zum überregionalen Wettbewerb „Jugend musiziert“ sieht Celia Spielmann nicht. Ganz im Gegenteil: „‚Hergehört!‘ ist ein heruntergebrochener Wettbewerb, der wieder Lust auf ‚Jugend musiziert‘ machen und die Schüler beflügeln soll, da manche sich oft gar nicht trauen, mitzumachen“, betonte sie.

Für das Vorspiel anmelden können sich Gruppen oder Bands sowie Solisten aus den Bereichen Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Tasten-, Streich-, Holz- und Blechblasinstrumente. Auch die Musikauswahl ist nicht vorgegeben, sondern kann aus klassischen oder populären Stücken bestehen. Begleitungen in Form von Playbacks oder auch von den Lehrern sind dabei zugelassen. Das Vorspiel findet – aufgeteilt auf die jeweiligen Sparten – parallel im Kultur-Haus Zach an der islandstraße sowie in den Bürgerhäusern und der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen statt. Zuschauer und Begleitpersonen der jungen Musiker sind an beiden Tagen ebenso willkommen.

Möglich wird der Musikwettbewerb durch die finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Wermelskirchen. Deren Vertreter Thomas Voß (Hückeswagen) und Hans-Jörg Schumacher (Wermelskirchen) zeigten sich am Mittwoch begeistert von der Idee. „Ich bin froh über so viel Engagement, daher unterstützen wir das sehr gerne“, versicherte Voß. „Es ist total wichtig, Kindern die Musik näher zu bringen – gerade in schwierigen Zeiten“, fügte Schumacher hinzu.

Voll hinter dem Gemeinschaftsprojekte stehen auch die beiden Stadtoberhäupter von Hückeswagen und Wermelskirchen, Dietmar Persian und Marion Lück, die die Schirmherrschaft übernommen haben. „Der Wettbewerb ist für Kinder und Jugendliche nicht nur eine tolle Möglichkeit, vor einem Publikum zu zeigen, was sie trotz Pandemie und Lockdown gelernt haben, sondern auch ein Schritt zurück ins normale Leben, in dem Konzerte endlich wieder möglich sind“, sagte Marion Lück, die krankheitsbedingt nicht zum Vorstellungstermin kommen konnte. Persian freute sich zudem über die Kooperation: „Musik verbindet ja – in dem Fall Hückeswagen und Wermelskirchen, die auch an anderen Stellen gut zusammenarbeiten.“

Sponsoren wie Schirmherren stimmten gerne zu, an dem Preisträgerkonzert, zu dem die Musikschulen für Sonntag, 3. April, ins Bürgerzentrum Wermelskirchen einladen, teilzunehmen, und den Teilnehmern für ihre Leistungen zu gratulieren. Die spontane Idee, eine Musikband aus Sponsoren und Schirmherren zu bilden, musste dann aber doch wieder verworfen werden. „Ich haue zwar gerne mal auf die Pauke, habe aber selber kein Instrument gelernt“, räumte Sparkassendirektor Hans-Jörg Schumacher lachend ein. Im Vordergrund sollen bei „Hergehört!“ ohnehin die singenden und musizierenden Kinder und Jugendlichen stehen.