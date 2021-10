Besuch in Wermelskirchen : US-Sprachwissenschaftler auf Mundartsuche im BGV-Archiv

Der BGV-Vorsitzende Volker Ernst empfängt und begleitet den amerikanischen Sprachwissenschaftler. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Das Archiv des Bergischen Geschichtsvereins rückt in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Forschung. Der Sprachwissenschaftler an der Ohio State University Associate, Professor Björn Köhnlein, besucht an zwei Tagen Wermelskirchen.

Er arbeitet seit einigen Jahren an der Dokumentation und wissenschaftlichen Untersuchung deutscher und niederländischer Dialekte. Im Rahmen dieser Untersuchung ist er auch am Wermelskirchener Dialekt interessiert.

Max Hasenclever aus Zurmühle hat im Jahre 1904 seine Inaugural-Dissertation mit dem Thema „Der Dialekt der Gemeinde Wermelskirchen“ vorgelegt, mit der er seinen Doktorgrad erlangt hat, berichtet BGV-Vorsitzender Volker Ernst: „Darin ist die Aussprache unseres Dialekt umfassend untersucht und dokumentiert.“ Prof. Köhnlein möchte untersuchen, wie sich der Wermelskirchener Dialekt in den über hundert Jahren bis heute entwickelt hat.

Hierfür stattet Prof. Köhnlein am kommenden Freitag und Samstag der Stadt Wermelskirchen einen Besuch ab. Der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen hat hierzu ein Programm aufgestellt, bei dem mit einigen versierten Mundartsprechern diesseits und jenseits der Benrather Linie (Sprachgrenze zwischen mitteldeutschen und niederdeutschen Mundarten), die durch das Wermelskirchener Stadtgebiet verläuft, Probeaufnahmen gemacht werden sollen. Hiermit soll ein erster Schritt für die längerfristig angesetzte Untersuchung unternommen werden.

Der Samstag ist vollständig für Gespräche und Aufnahmen mit den Probanden reserviert, berichtet Ernst. Am kommenden Freitag besucht Prof. Köhnlein am Nachmittag das BGV-Vereinsarchiv in Wermelskirchen, um u.a. einen Blick in das Original des handgeschriebenen Mundartwörterbuches von Adolf Lenz zu werfen.

(tei.-)