Schnupperkursus der JCW : Voller Erfolg auf der Judomatte

Wermelskirchen Erstmals in der Vereinsgeschichte hatte der Judoclub Wermelskirchen zu einem Schnupperkursus eingeladen. Die Verantwortlichen waren überwältigt von den Rückmeldungen.

Trainer Jens Harms regte an, einmal eine homogene Gruppe beginnen zu lassen, sodass die Kinder zeitgleich die ersten Erfahrungen und Erfolge auf der Judomatte erleben konnten. Der Kurs wurde komplett kostenfrei für die Knider angeboten. Als Trainer übernahm Sven Dicke die sportliche Leitung. Die Resonanz sprach für sich: nach nur zwei Tagen war der Kurs ausgebucht und eine weitere Trainingszeit musste her. Da die bestehenden Vereinsmitglieder innerhalb der judofreien Zeit gewachsen waren, wurde eine Lücke im dicht besetzten Trainingsplan am Montag frei, sodass auch Trainerin Janine Kopperberg in den Genuss eines Schnupperkursus kam. Folglich tummelten sich im September montags und dienstags jeweils fast 30 angehende Judoka auf der Matte. Zur Unterstützung der Meute spannte Dicke auch seinen Sohn Finn und Ehefrau Astrid ein. Dazu wurde er von Sportassistent Julius Glaser begleitet.