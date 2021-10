Laute Kritik am Prestigeprojekt für 2,4 Millionen Euro : Fußgängerin kritisiert fehlende Sicherheit

An der vielbefahrenen Landstraße 101 zwischen Kreckersweg und Sonne gibt es keinen Bürgersteig – hier ist inzwischen ein Trampelpfad entstanden. Foto: Udo Teifel

Osminghausen/Sonne Das Prestigeprojekt K18 des Kreises zwischen Hilgen und Dabringhausen sorgt für Kritik. Nicht nur in der Politik. So beklagt eine Bürgerin, dass es an anderen vielbefahrenen Straßen keine bis ungenügend gesicherten Fußwege gibt.