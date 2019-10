Fit mit Vereinen : Dem Schweinehund den Kampf ansagen

Wermelskirchen Die 19-Jährige Joana Herbst bietet beim TuS mit Power Circle einen Kursus mit Fitness-Schwerpunkt an.

Serie Die Bergische Morgenpost macht mit: Jeden Tag in den Herbstferien stellen wir einen Sportkursus vor, in dem Menschen in Bewegung kommen – auf ganz verschiedene Weise, der Gesundheit und der Geselligkeit zu liebe.

Joana Herbst Wir haben ihn Power Circle genannt – vor allem, weil er die Teilnehmer dazu einlädt, sich richtig auszupowern. Wir wollen an unsere Grenzen gehen, richtig ins Schwitzen kommen und danach wissen, was wir geschafft haben. Allerdings setzen wir dafür nicht nur auf den Zirkel. Klar, zum Kursus gehört auch mal das klassische Zirkeltraining. Dann gibt es mehrere Stationen, bei denen sich Kraft- und Ausdauertraining abwechseln. Das ist die perfekte Mischung.

Kita-Besuch in Wermelskirchen : Ein Vormittag in der Nestgruppe

Joana Herbst Nein. Es gibt so viele Möglichkeiten, Fitnessübungen interessant zu gestalten. Wir nutzen zum Beispiel einen Parcours, gründen dann auch mal Mannschaften, um gegeneinander in den Parcours zu gehen. Oder wir setzen in einer Fitnessstunde auf einen spielerischen Ansatz mit Spielbrett. Dann werden die Aufgaben durch den Würfel bestimmt. Das Ziel ist aber immer das gleiche: Etwas Gutes für sich selber tun und nach der Arbeit, der Schule oder dem Tag in der Uni abschalten können.

Joana Herbst Grundsätzlich ist jeder willkommen – diejenigen, die schon fit sind und auch diejenigen, die es werden wollen. Der Kursus ist so angelegt, dass er sowohl für die einen als auch für die anderen geeignet ist. Jeder geht so weit, wie er kann und will. Konzipiert habe ich das Angebot vor allem, um jüngere Menschen wieder in den Verein zu locken – mit dem Thema Fitness. Das soll aber niemanden ausgrenzen. Wir haben nur bisher im TuS hauptsächlich Angebote zu den Themen Kindersport, Mannschaftspiele oder Gesundheitssport. Mit dem Power Circle möchte ich bewusst Männer und Frauen in den 20ern ansprechen. Und alle, die sich einmal in der Woche richtig auspowern wollen.