Fit mit Vereinen : Yogaliebe auf den zweiten Blick

Wermelskirchen Für ihr physisches und psychisches Gleichgewicht hat Birgit Altevogt Yoga entdeckt – und unterrichtet seit zehn Jahren Erwachsene und Kinder.

Aber das war ja 2007. Mittlerweile ist die Wermelskirchenerin seit zehn Jahren beim TuS Wermelskirchen aktiv – und unterrichtet Yoga. Die Kraft, die ihr die 5000 Jahre alte Methode von Anfang an verliehen hat, wollte die 51-Jährige bald an andere weitergeben. Sie absolvierte den Übungsleiterschein beim Verein und den Lehrtrainerschein beim Landessportbund. Und gibt seit 2010 Kurse in Hatha Yoga, der in der westlichen Welt am häufigsten angewandten Form.