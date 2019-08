Dabringhausen : Helmut Meier präsentiert „Eisbrecher“

Dabringhausen Das „Team Markt 57“ und „Miteinander in Dabringhausen“ haben den Liedermacher und Autoren eingeladen.

Zum ersten Mal ist der bekannte Liedermacher, Komponist und Autor Helmut Meier aus Duisburg-Rheinhausen zu Gast im „Markt 57“ in Dabringhausen. Er präsentiert sein Programm „Eisbrecher“.

Ob es um einen überraschenden Augenblick geht oder um eine chaotische Begebenheit mit kriminellem Einschlag, ob Meier von Kasper erzählt, der mit seiner Gitarre vor dem Kiosk saß, oder ob er sich mit dem Baggerfahren als Fallbeispiel einer unangefochtenen Männerdomäne beschäftigt – wenn Helmut Meier seine Lieder singt, öffnet er dem Zuhörer seine Perspektive auf die Welt mit all ihrer Unzulänglichkeit und all ihrer Schönheit, ohne ihre Lächerlichkeit auszulassen, kündigen die Veranstalter an. Es entfaltet sich ein fein gezeichnetes Panorama aus Einsichten und Ansichten, aus Beschreibungen und Erzählungen, das mit filigranem Humor und einem Schuss Selbstironie gefärbt ist.