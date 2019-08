Gesundheitszentrum 360 Grad bereitet Eröffnung vor : Therapeuten präsentieren sich am Kaufsonntag

Therapeuten präsentieren sich am Kaufsonntag

Das neue Therapiezentrum an der Kölner Straße lud am verkaufsoffenen Sonntag zur Baustellenparty ein. Foto: Gesundheitszentrum 360°

Wermelskirchen Der verkaufsoffene Sonntag am Kirmeswochenende war für Susanne Liebherr, Susann Ueberholz und Patrick Geiß eine willkommene Gelegenheit, sich und ihr künftiges Gesundheitszentrum 360° den Wermelskirchenern näher zu präsentieren.

„Wir haben eine kleine Baustellen-Party gefeiert“, sagte Susanne Liebherr schmunzelnd. Denn in den ehemaligen Räumlichkeiten von Früchte Krings an der Kölner Straße sind noch eine ganze Menge Renovierungs- und Umbauarbeiten zu erledigen, ehe schließlich die Neueröffnung stattfinden kann. „Susann Ueberholz, Birgit Ries und ich müssen ja zu Ende September aus unseren bisherigen Räumen an der Telegrafenstraße raus, daher haben wir einiges zu tun“, sagte Susanne Liebherr.