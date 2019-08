Das wird ja lustig : Wieder Gruselführungen auf Schloss Burg

burg Rund zwei Stunden die etwas andere Burgführung erleben.

Zu den Leistungen der Gruselführung gehören: die Führung durch Schloss Burg mit historischen Erläuterungen zur Schlossgeschichte & Heimatkundlichem, die Illumination der Innenräume sowie Außenbeleuchtung des Schlosses, die Begehung des Wehrganges und Bergfrieds, Spuk, Gruseleinlagen, geisterhafte Klänge, Teambuilding Elemente teilweise im Dunklen (Rätsel, Mutproben, Sinneswahrnehmung), kleine Zaubertricks und kleine „Folterei“ eines Gastes, Livemusik aus alter Zeit, Einblick in alte deutsche Sagen und Mythen, ein sagenhafter Umtrunk (wahlweise ein Glas Wein oder Wasser) mit kleinen Knabbereien, ein Betthupferl zum Abschluss für den Gaumen. Die Gruselführung ist buchbar über den Terminkalender der Homepage, es können aber auch Karten per Email bestellt oder aber im Vorfeld an der Tageskasse von Schloss Burg erworben werden. Eine Abendkasse kann nur angeboten werden, wenn noch Plätze freigeblieben sind. .