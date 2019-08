Mixtur und Qualität locken die Besucher : Nachmittags erwacht auf dem Krammarkt die Kauflust

Wermelskirchen Die meisten Marktbeschicker sind mit der Verlauf des Wochenendes zufrieden. Die gelungene Mixtur des Angebots und die gute Qualität der Waren ziehe die Menschen an. Manch einer wartet zuversichtlich auf den Matinée-Ansturm.

Am Krammarktstand von „Cool 4 your head“ ist der Name Programm: leichte Sommerhüte, Mützen und Kopftücher bilden ein großes Angebot an Kopfbedeckungen, die im boomenden Trend von „Mann oder „Frau mit Hut“ liegen. Marktbesucher Michael Thiesen aus Leverkusen nutzte die Gelegenheit, um sich mit einem leichten, stilvollen Sommerhut einzudecken – bei der Anprobe ließ er sich von seiner Partnerin Christine Hoff beraten. Den Hut setzte er für den weiteren Bummel gleich auf. „Das ist der perfekte Sonnenschutz bei dem warmen Wetter“, kommentierte Verkäuferin Tamara Rey, Mitarbeiterin bei „Cool 4 your head“.

Während der Stand von „Cool 4 your head“ bereits seit Jahren auf der Kattwinkelstraße bei dem Herbstkirmes-Krammarkt vertreten ist, kommt Tamara Rey in diesem Jahr zum ersten Mal auf das größte Fest in Wermelskirchen: „Es läuft zwar nicht sehr schlecht, aber meine Erwartungen, die durch die Erzählungen im Vorfeld geweckt wurden, haben sich bislang noch nicht erfüllt. Ich hoffe noch auf den großen Ansturm.“

Ebenfalls auf der Kattwinkelstraße haben Heike und Axel Hroschek ihren Stand für Staubsaugerzubehör. Das Ehepaar stammt aus Wermelskirchen, kann sich noch an die Zeiten erinnern, als am Kirmesdienstag abends vor dem Abschlussfeuerwerk noch Bands auf der Bühne an der Kattwinkelschen Fabrik spielten: „Es ist schade, dass die Katt am Dienstag kein Programm mehr macht. Uns Händler hier am unteren Ende des Krammarkts geht dadurch viel Besucherfrequenz verloren.“ Völlig zufrieden und begeistert vom Flair des Krammarkts zeigten sich Gabriele und Dieter Bongartz an ihrem „Hund und Katz und Co“-Stand für Geschenkartikel und Sprücheschilder auf der Schillerstraße: „Wir sind zum dritten Mal dabei und kommen jedes Jahr gerne wieder.“ Der Krammarkt sei sehr gut bestückt, die Mischung des Angebots sorge für ein schönes Sortiment mit guten Waren. „Das lockt die Menschen an, weil ein Bummel über den Markt nie langweilig wird.“

Vollkommen üblich sei es, dass bei dem warmen Wetter die Umsätze eher vormittags und ab dem späteren Nachmittag gemacht würden: „Mittags sinkt die Kauflust, aber das ändert sich zum Abend hin wieder.“

Bürgermeister Rainer Bleek bringt das traditionsreiche Konzept so auf den Punkt: „Der Krammarkt steht für Qualitätswaren. Wenn das nicht so wäre, würden die Händler nicht seit Jahrzehnten schon ihre Waren anbieten und verkaufen können.“