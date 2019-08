Das DRK behandelte allein an einem Nachmittag fünf Stiche : Wespenplage auf Kirmes – DRK-Team behandelt Stiche

Wermelskirchen Allein an einem Nachmittag musste die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes fünf Stiche behandeln. Dazu erinnern die Ersthelfer und Sanitäter daran, bei den sommerlichen Temperaturen reichlich Wasser zu trinken.

„Die Wespen sind im Moment tatsächlich penetrant unterwegs. Das löst wohl das gute Wetter nach einer längeren regnerischen Phase aus“, stellt Bernd Koebke, Bereitschaftsleiter des Wermelskirchener DRK-Ortsverbandes, fest: „Die Kirmes ist für die Tiere natürlich ein Paradies.“ Unter den Wespenstichen, die Koebke und seine Mitstreiter behandelten, waren für die Betroffenen unangenehme Fälle wie Stiche direkt über dem Auge, in die Lippe oder in die Zunge. Das Wichtigste sei schnelles Kühlen, um die Schwellung möglichst gering zu halten. „Dafür haben wir spezielle Kühlpacks. Die enthalten zwei Komponenten – drauf drücken und dann kühlen sie für eine Zeit. Anschließend können die Leute die Packs in den Müll werfen“, beschreibt Koebke. Einer Dame mit einem Stich in die Lippe, hätten sie obendrein geraten, einfach ein Eis zu essen – „das hilft auch schon“. Die Nachfrage, ob eine Allergie gegen Insektenstiche vorläge, sei für die DRK-Aktiven selbstverständlich, betont Bernd Koebke: „Ist das der Fall, muss ein Arzt hinzu gezogen werden.“