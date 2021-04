Außengastronomie in Wermelskirchen : BGV kritisiert Terrassenbau scharf

Außengastronomie in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Außengastronomie des Restaurants ToscAnna würde den Mammutbaum gefährden. Die errichtete Fläche überdeckt zu etwa einem Drittel den Boden, der für die Regenaufnahme aus fachlichen Gründen 1978 als notwendig erachtet wurde, so Volker Ernst.

Während die Gastronomie sich über die neue Terrasse am ToscAnna freut, sieht der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen (BGV) den Bau kritisch. Besonders der Weihnachtsbaum, unter dem die Außenterrasse teilweise liegt, sei gefährdet: „Es birgt aus meiner Perspektive unkalkulierbare Risiken für den Baum, die seine Existenz gefährden“, erklärt der erste Vorsitzende des BGV, Volker Ernst, in einem Schreiben an die Stadt. Der Mammutbaum wurde bereits 1874 gepflanzt, seit 1926 steht er unter Naturschutz. Über die Jahre ist er zum Wahrzeichen der Stadt geworden.