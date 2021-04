Corona-Lockdown : Café-Betreiberin aus Xanten fordert Perspektive für Gastronomen

Xanten Wegen der Corona-Pandemie ist die Gastronomie seit Monaten geschlossen, nur ein Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt. Viele Betriebe gehen an ihre Reserven oder kämpfen ums Überleben. Eine Café-Betreiberin aus Xanten hat deshalb einen Aufruf veröffentlicht.

Die Betreiberin von Café Glüxpilz in Xanten, Inga Jasper, fordert von der Politik eine verbindliche Aussage, wann sie wieder öffnen darf. „Wir Gastronomen brauchen eine Perspektive, keine schwammigen Versprechen, die am Ende doch wieder nicht eingehalten werden“, schrieb Jasper am Donnerstag auf ihrer Facebookseite und veröffentlichte dazu ein Foto, das sie gefesselt zeigt. Seit Monaten würden die Gastronomen immer wieder vertröstet. „Auf März, auf April, nach Ostern, vielleicht im Sommer oder doch nur für Geimpfte, nein, doch nicht“, kritisierte Jasper. „Es reicht.“ Sie habe die Nase voll von einer „irreführenden Politik“. „Hört auf, uns auf die lange Bank zu schieben.“