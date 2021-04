Kostenpflichtiger Inhalt: Am Freitag auch in Wermelskirchen : Abitur-Prüfungen starten mit viel Abstand, Masken und Tests

Ab Freitag werden auch im Gymnasium die ersten Abiturklausuren geschrieben. Foto: dpa/Marcus Brandt

Wermelskirchen Am Gymnasium in Wermelskirchen sind insgesamt 113 Schülerinnen und Schüler in den nächsten Wochen im Prüfungsstress, die Englischklausur im Grund- oder Leistungskurs schreiben am Freitag 46 Schüler.