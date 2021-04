Harter Lockdown auch in Wermelskirchen : Ausgangssperre greift Freitagabend

Harter Lockdown auch in Wermelskirchen

Ab Freitagnacht werden Autofahrer auch in Wermelskirchen kontrolliert. Denn es ist Ausgangssperre. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wermelskirchen „Bundesnotbremse“: Entscheidung zu Schulunterricht beim Land noch offen. Die Polizei kontrolliert nachts, das Ordnungsamt der Stadt tagsüber im Stadtgebiet.

Ab diesem Wochenende greift die „Bundesnotbremse“ auch für Wermelskirchen. Für Kreise, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschritten wird, ist demnach ein harter Lockdown vorgesehen. Damit gibt es weiterhin private Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren sowie weitgehende Schließungen von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen. Abhängig von der Inzidenz können sich täglich neue Regeln ergeben, teilt der Kreis mit.

„Die Regelungskompetenz hierzu liegt beim Bund, nicht beim Kreis. Der Rheinisch-Bergische Kreis darf keine eigenen Regelungen treffen“, betont Landrat Stephan Santelmann am Freitag.

Ausgangssperre, Kontakte, Shopping... : Was ab Samstag verboten ist – und was erlaubt

Geschäfte und Dienstleistungen Nicht betroffen von dem neuen Bevölkerungsschutzgesetz sind Angebot des täglichen Bedarfs wie der Lebensmitteleinzelhandel und Getränkemärkte, Drogerien, Tankstellen und Stellen des Zeitungsverkaufs, aber auch Apotheken, Sanitätshäuser, Optiker und Hörakustiker, so der Kreis. Ebenfalls geöffnet bleiben unter anderem Buchhandlungen und Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfs- und Gartenmärkte sowie der Großhandel. Voraussetzung ist, dass Kunden in geschlossenen Räumen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen und die Anzahl der Personen je nach Größe der Verkaufsfläche begrenzt wird.

„Wenn die Maßnahmen Erfolg zeigen und die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 100 sinkt, treten diese Regelungen wieder außer Kraft“, betont Landrat Stephan Santelmann.

Die Einhaltung der Ausgangssperre überwacht ab Freitagabend die Polizei. Bürgermeisterin Marion Lück: „Das Ordnungsamt der Stadt Wermelskirchen wird tagsüber kontrollieren und erst einmal im Gespräch mit den Bürgern darauf hinweisen, was gilt und was nicht. Die Menschen müssen sich schließlich an diese neue Regelungen gewöhnen.“