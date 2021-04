Kostenpflichtiger Inhalt: Wupperverbandbeteiligt sich an Sars-Cov2-Studie : Frühwarnsystem im Abwasserkanal

In den Kläranlagen des Wupperverbandes, hier ein Foto aus Burg, können auch Viren nachgewiesen werde. Foto: Wupperverband/Benjamin Schaefer

Wermelskirchen Das Corona-Virus lässt sich im Abwasser nachweisen. In anderen Ländern können Forscher das bereits nutzen, um Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen in einer bestimmten Region zu ziehen. In Deutschland geht das in der Breite noch nicht.