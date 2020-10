Parken in Wegberg : Keine eigene Parkregelung für Anwohner geplant

Parken in Wegberg

Wegberg Beim Thema Parkraumbewirtschaftung sieht die Stadt Wegberg keinen Handlungsbedarf, um Stellplätze für Anwohner zu ermöglichen. Die Rechtliche Grundlage fehle, argumentiert das Rathaus.

Anwohnerparken ist in Wegberg nicht geplant. Darauf macht die Stadt Wegberg aufmerksam. Die Frage danach hat die Verwaltung nun im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt beantwortet.

Wie es aus dem Rathaus heißt, wird es deshalb keine konkrete Regelung im Bezug auf Anwohnerparken geben, denn es liegen nach Auskunft der Verwaltung keine gesetzlichen Voraussetzungen vor, um Anwohner gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern mit gesonderten Parkrechten bevorzugen zu dürfen. Die Stadt begründet dies so: Im Straßenverkehrsrecht gelte der Grundsatz, dass alle Verkehrsteilnehmer bei erlaubter Verkehrsteilnahme grundsätzlich gleichrangig seien. Man spreche dabei von der so genannten „Präferenz- und Privilegienfeindlichkeit“. Sonderregeln wie die für Bewohner städtischer Quartiere gebe es daher nur in dem im Gesetz dafür vorgesehenen Rahmen.