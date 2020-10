Corona im Kreis Heinsberg : Lockdown in Eigenverantwortung

Meinung Erkelenzer Land Mit einer schlagartig veränderten Strategie und Rhetorik schlagen der Kreis Heinsberg und Stephan Pusch Corona-Alarm und setzen auf die Vernunft der Menschen. Ob sie folgen, wird sich in zwei Wochen zeigen.

Kontakte nur noch auf der Arbeit und im engsten Familienkreis: Was Stephan Pusch den Bewohnern des Kreises Heinsberg am Dienstag per Videobotschaft verschrieb, war nichts anderes als ein Lockdown in Eigenverantwortung.