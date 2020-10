Bericht der Handwerkskammer für Kreis Heinsberg : Mehrere Standbeine helfen dem Handwerk

Die Krise lässt sich meistern, meinen (v.l.) Nicole Tomys, Michael Vondenhoff (Kreishandwerkerschaft Heinsberg), Peter Deckers (Handwerkskammer Aachen) und Firmeninhaber Hans-Peter Tholen mit seinem Geschäftsführer und Schwiegersohn Heinz Jütten. Foto: Thomas Mauer

Erkelenzer Land Bei der Präsentation der Herbst-Umfrage der Handwerkskammer Aachen gab es verhaltenen Optimismus. Immerhin 77 Prozent der befragten Unternehmen sprachen von einer guten Auftragslage und erwarten auch nur leichte Verluste im kommenden Halbjahr.

Ausgerechnet im ehemaligen Corona-Hotspot Gangelt stellte die Handwerkskammer Aachen ihren Herbst-Konjunkturbericht über die Region vor. Eintrübungen allerorten, aber keinesfalls Grund zur Resignation, lautete das Fazit.

Gastgeber Hans-Peter Tholen baute sein Unternehmen vor 47 Jahren auf. Inzwischen ist die Unternehmensgruppe auf die Bereiche Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, erneuerbare Energien und Heizung/Lüftung/Sanitär angewachsen. Mit 120 Mitarbeitern zählt die Firma Tholen sicher zu den Großen in der Region, wie auch Peter Deckers, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer eingangs betonte.

Info 20.000 Beschäftigte in 3600 Betrieben Schätzungen Durch die Verschiebung der Insolvenz-Meldepflicht bis Ende Dezember konnte die Handwerkskammer nur Schätzungen ermitteln. Beschäftigte Im Kreis Heinsberg arbeiten etwa 20.000 Beschäftigte in 3600 Handwerksbetrieben. Ausbildung Der Stand der Lehrverträge ist stabil, im Kreis Heinsberg wird am meisten ausgebildet. Lage Die Stimmung laut Index ist aktuell in den Kreisen Heinsberg und Euskirchen am besten.

Die Größe habe in der Krise seit Beginn geholfen, erklärte Geschäftsführer Heinz Jütten. „Am Aschermittwoch ging es bei uns los.“ Durch die Umschichtung auf einzelne Bereiche seien größere Verluste vermieden worden. Der Geschäftsführer betonte allerdings auch den „Charakter“ aller seiner Mitarbeiter. „In einem Unternehmen erreicht man nie 100 Prozent Verlässlichkeit und Unterstützung durch seine Mitarbeiter, aber wir waren sehr nahe dran.“ Termingeschäfte, drohende Konventionalstrafen und Terminverschiebungen erforderten ein hohes Maß an Flexibilität. Dafür gab es bei Tholen keine Kurzarbeit und nur wenig Homeoffice.

Diese Aussage deckte sich weitgehend mit den Umfrageergebnissen, die Peter Deckers vorstellte. Immerhin 77 Prozent der befragten Unternehmen sprachen von einer guten Auftragslage und erwarten auch nur leichte Verluste im kommenden Halbjahr. Auftragsbestände und Gesamtumsätze verringerten sich zum Herbst, sollen aber im Frühjahr wieder steigen. Die leicht gestiegenen Preise können dabei helfen.

Gelitten hat jedoch die Investitionsbereitschaft in den Unternehmen. Unsichere Aussichten bei der Pandemie können mit als Grund herangezogen werden. Bei einem durchschnittlichen Auftragsvorlauf von etwa sieben Wochen greifen derzeit politischen Entscheidungen gravierend in die Abläufe vor allem bei kleineren Handwerksbetrieben ein. Die Corona-Pandemie hat sehr unterschiedlich ihre Spuren in der Region hinterlassen, hieß es.

Abhängig von der Branche veränderten sich die Geschäftslagen in einem Jahr zwischen sechs und 15 Prozent. Das Bauhauptgewerbe und das Ausbaugewerbe kamen noch am glimpflichsten davon, Leidtragende waren vor allem das Gesundheitsgewerbe und Nahrungsmittelgewerbe. Der Lockdown betraf nicht alle gleichermaßen. Dies deckt sich mit Liquiditätsengpässen, die bei einem Drittel der 16.800 Betrieben gemeldet wurden. Die Mehrzahl sprach jedoch lösbaren Schwierigkeiten. Bewilligte Soforthilfe, vor allem aber die Unterstützung durch die Kreditinstitute machten wirtschaftliche Schwierigkeiten überschaubar. So sank der Anteil der Unternehmen in diesem Bereich auf inzwischen 14 Prozent.

Einer von den „Kleinen“ ist die Schreinerei Landmesser in Schwanenberg. „Wir haben fleißig gearbeitet, ohne Unterbrechung“, beschrieb Inhaber Ernst-Friedrich Landmesser die Bewältigung. Um Aufträge durchzuführen, habe er aus hygienischen Maßnahmen „die Kunden lieber weggeschickt“. Im Betrieb sei der Abstand kein Problem, auf die Baustelle fahren sie zu zweit obwohl drei zugelassen sind. Geholfen hat besonders die Verlagerung auf mehrere Standbeine. Denn neben der Schreinerei arbeitet der Inhaber mit seinem Sohn als Bestattungsunternehmen und baut daneben mit einem Patent Legenester für die Geflügelzucht. „Bei den Legenestern hatten wir sogar deutliche Umsatzzuwächse“, erklärte Landmesser mit Zufriedenheit.

Ohne Kurzarbeit haben seine sechs Angestellten und zehn Hilfskräfte alles gemeistert. „Krankheiten waren nicht vorgesehen“, lachte der Handwerker. Probleme bereiten derzeit vor allem Lieferanten. „Ich muss bis Dezember eine Küche fertigmachen, sonst ist der Auftrag weg. Das bestellte Material kommt jedoch erst Mitte Januar.“ Jetzt macht er sich auf die Suche nach Ersatz. Schreiner Landmesser verweist aber auch auf Kollegen, die, spezialisiert auf Laden- und Messebau, im letzten Halbjahr ein Desaster erlebten. Auch in dem Kleinbetrieb hatten mehrere Standbeine geholfen.