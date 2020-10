Merbecker Geflügelschau : „Ein Stück Normalität“ für Geflügelfans

Wegberg Zur Merbecker Grenzlandringschau durften am Wochenende nur 100 Besucher kommen. Der ausrichtende Verein meisterte trotzdem einen riesigen Organisationsaufwand. 60 Aussteller zeigten 450 Tiere.

Sie wollten nicht komplett absagen, lieber eine Grenzlandringschau ohne traditionellen Höhnerball organisieren. Mit strikten Hygiene - und Abstandsregeln, ohne viel Publikum. Nur 100 Besucher durften sich am Wochenende bei der mittlerweile 36. Auflage der Merbecker Grenzlandringschau gleichzeitig auf der Ausstellungsfläche im Pfarrheim und Pfarrpark aufhalten.

„Heute Abend wäre hier eigentlich so richtig Halligalli beim Höhnerball“, sagt Andreas Theißen, der Vorsitzende der Geflügelliebhaber. Bis zu 300 Gäste nehmen daran normalerweise teil, sogar das Duo Klaus & Willi ist schon aufgetreten. Der langjährige Züchter ruft Alexander Klein, Jennifer Wiebel und Martin Wolfs dazu. Zusammen bilden die vier engagierten Vereinsmitglieder das Organisatoren-Quartett, das sich in den vergangenen Monaten viel Arbeit gemacht hat, um die beliebte Ausstellung auf die Beine zu stellen.

Bei der Grenzlandschau haben sich die Gastgeber für eine Maskenpflicht entschieden, obwohl das Bedecken von Mund und Nase nicht zwingend vorgeschrieben gewesen wäre. Besucher sehen sich die insgesamt rund 450 Tiere – Wassergeflügel, Wasserziergeflügel, Hühner, Zwerghühner und Tauben – im Einbahnstraßensystem an, um Kontakte zu vermeiden. Zwei Drittel der lebenden Exponate sind im Außenbereich untergebracht, ein Drittel innen. Am Eingang werden Kontaktformulare ausgefüllt, mit Desinfektionsmittelspender stehen bereit.

Hohe Besucherzahlen sind in der Coronazeit unwichtig geworden. „Im Vorfeld haben wir auf zu viel Werbung sehr bewusst verzichtet“, erzählt Alexander Klein. Und: „Persönliche Ansprachen, Plakate und Flyer wurden stark reduziert.“ Nur Aussteller und Einwohner in Merbeck hätten Bescheid gewusst. Auch die Cafeteria im katholischen Pfarrheim ist der anhaltenden Pandemie zum Opfer gefallen. Kuchen gibt es zwar, aber draußen. Gegessen wird an Stehtischen mit drei Metern Abstand oder zu Hause.