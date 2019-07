Traditionsfest in Arsbeck-Büch : König Thomas Ehmke freut sich aufs Schützenfest

Arsbeck-Büch Der Ort Arsbeck-Büch feiert vom 2. bis 5. August Schützenfest. Für König Thomas Ehmke ist das Fest ein ganz besonderes.

Los geht es am Freitag, 2. August, 20 Uhr, mit der nunmehr 28. Auflage des beliebten Rockfestivals im Zelt mit den Bands Böck’em, Songs I wish We wrote und Rockforce. Im Vorverkauf kosten die Karten je zehn Euro (Abendkasse zwölf Euro). Die Karten sind in den Filialen der Volksbank erhältlich.