„Mit Caritas unterwegs“ in Dalheim : Für junge Menschen eine Heimat auf Zeit

31 ehrenamtliche Mitarbeiter waren „Mit Caritas unterwegs“ und ließen sich von Leiter Martin Fester das Gelände von „Jugend & Wohnen“ in Dalheim zeigen. Foto: Eva Weingärtner

Dalheim „Jugend & Wohnen“ ist in Dalheim eine Einrichtung, in der junge Menschen betreut werden, die für eine Zeit nicht in ihren Familien leben können. Leiter Martin Fester stellte sie vor.

31 Ehrenamtliche des Caritasverbands für die Region Heinsberg hatten die Einladung „Mit Caritas unterwegs“ angenommen, um über den eigenen Wirkungsbereich hinaus zu schauen und zu erfahren, was der Verband noch anbietet. Erstmals lernten sie die Einrichtung „Jugend & Wohnen“ in Dalheim kennen. Leiter Martin Fester führte die Gruppe über das Gelände und zeigte die Pavillons der Außengruppen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter durften zwei Zimmer in der Familiengruppe und intensiv-pädagogischen Gruppe besichtigen. Auch lernten sie den Spielplatz kennen. Sichtlich beeindruckt waren sie von den zwei überdachten Schwimmbecken auf dem Gelände.

Martin Fester erklärte, dass „Jugend & Wohnen“ die erzieherische Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Tag und Nacht sicherstellt, die für eine Zeit oder bis zur Verselbständigung nicht in einer Familie leben und gefördert werden können. Er erklärte, dass die Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe bis zum Alter von 18 Jahren erfolgt und bei Antrag bis 21 Jahre. Er stellte die verschiedenen Wohngruppen wie Trainingswohnung und Regelgruppe vor und erläuterte: „Für alle Kinder und Jugendlichen muss ein Hilfeplan gemacht werden. Auf dem Gelände leben 48 Kinder und Jugendliche. Mit den Außenwohngruppen betreuten wir 97.“ Schließlich zeigte er die Hausmeisterei, die für den gesamten Caritasverband zuständig ist, sowie die Großküche, aus der jeden Tag 500 bis 600 Essen rausgehen, wovon nur ein kleiner Teil mit rund 65 Essen vor Ort bleibt. Der Rest ist für Schulen und den fahrbaren Mittagstisch bestimmt.

Info Ehrenamtliche des Caritasverbands Nach den vielen Informationen durften sich die 31 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Caritasverbands Region Heinsberg von der Dalheimer Küche überzeugen und mit einem Mittagessen stärken.

Anschließend stellte Martina Hoppe-Servaty, Leiterin „Jugend & Beratung“, ihre Einrichtung vor, die mit einem Team aus Psychologen und Therapeuten die Kinder, Jugendlichen und Pädagogen der Erziehungseinrichtungen „Jugend & Wohnen“ und „Jugend & Familie“ unterstützt. Letztere lernte die Gruppe dann auch kennen. Ute Echternkamp, die Leiterin „Jugend & Familie“, sowie ihre Kollegin, Erziehungsleiterin Claudia Weißweiler-Gaal, berichteten unter anderem vom Schwerpunkt ihrer Arbeit, der in der Unterstützung von Familien in Problemsituationen durch teilstationäre und stationäre Angebote liegt.

Zu diesen zählen die vier Tagesgruppen, in denen sie Kindern einen strukturierten Tagesablauf, schulische Förderung und soziales Lernen in der Gruppe vermitteln und die Persönlichkeit stärken: die FamAktiv-Gruppe, die sich seit 2016 in Kleingladbach befindet, die Fünf-Tagegruppe in Oberbruch, die Mutter-Kinder-Gruppe in Erkelenz sowie die Verselbstständigungsgruppe in Hilfarth.

