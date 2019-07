Schwalmbühne Harbeck plant urkomisches Stück : Schauspiel über (un)heimliche Dickmacher

Wegberg Bei der Schwalmbühne Harbeck sind die Rollen für das neue Stück verteilt worden. Regisseur Toni Röttinger verspricht ungewöhnliche Theater-Erlebnisse: Das Publikum kann die Inszenierung ansehen und gleichzeitig ein Fitness-Studio besuchen.

Nach und nach treffen sie ein – Akteure der Schwalmbühne Harbeck, Souffleusen, Kulissenbauer, Maskenbildner. Jeder hat etwas mitgebracht zum gemütlichen Grillabend unter freiem Himmel: Salate, Fleisch, Würstchen, Baguettes. Dieser Abend hat bei den Hobbymimen aus der Grenzlandringstadt – insgesamt 55 Mitglieder gehören dem Verein an – eine lange Tradition. Es ist der Abend, an dem die Rollen für das neue Stück verteilt werden.

„Gleich wird das Rätsel gelöst“, kündigt Antonius Röttinger an, den seine Vereinskameraden nur Toni nennen. Als Regisseur der bunt gemischten Truppe bestimmt er nicht nur, welche Bühnenfigur zu wem am besten passt. Röttinger hat seit März rund 45 Theaterstücke gelesen. Sechs oder sieben nahm er in die engere Wahl, reichte die Textmappen weiter an ein vierköpfiges Leseteam, bis schließlich feststand, welchen urkomischen Stoff die Aktiven der Schwalmbühne Harbeck diesmal auf die Bühne bringen werden.