Sportplätze im Erkelenzer Land : Kleines Granulat – große Aufregung

Erkelenzer Land Wegen des verwendeten Granulats droht Kunst­rasenplätzen EU-weit das Aus: ein derzeit in Deuschland heiß diskutiertes Thema – auch in der großen Politik. Bei den Betreibern der acht Kunstrasenplätze des Erkelenzer Lands herrscht aber noch Gelassenheit.

Gut 5000 Kunstrasenplätze gibt es in Deutschland – acht davon im Erkelenzer Land. Auch an diesen Standorten verfolgt man natürlich die aktuelle Diskussion um ein mögliches Verbot von Mikroplastik, da dieses Umwelt und Trinkwasser erheblich belaste. Die Europäische Chemikalien-Agentur hat bei der EU daher den Vorschlag unterbreitet, Mikroplastik ab 2022 zu verbieten – und aus diesem Stoff ist nun einmal das Kunststoffgranulat. Dieser Füllstoff „dämpft“ den Kunstrasen, verlängert die Lebenserwartung der künstlichen Halme und verringert die Verletzungsgefahr auf einem derartigen Belag erheblich.

Erst im vergangenen Jahr ist der zweite Kunstrasen in Erkelenz errichtet worden – unter Regie der Stadt im Schulzentrum. „Nach meinem Kenntnisstand, der sich auf Veröffentlichungen unseres Dachverbandes – dem Städte- und Gemeindebund NRW – bezieht, soll SBR-Granulat verboten werden. SBR-Granulat, letztlich zerschnittene Autoreifen, wurde im Schulzentrum nicht verwendet. Wir haben EPDM-Material verwendet. Ob dieses Material auch verboten wird, ist – so unser Dachverband – unklar, da sich die Gefährlichkeitseinstufung der Europäischen Chemikalienagentur als Expertengremium nur auf SBR-Granulat bezog“, teilt dazu Erkelenz’ Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen mit.

Kork ist eine zurzeit in der Tat vieldiskutierte Alternative, hat aber den Nachteil, teurer zu sein und bei viel Regen stark ausgeschwemmt zu werden, so dass fast schon quartalsweise erheblich nachgefüllt werden muss. Und Sand als Alternative scheidet im Grunde komplett aus – bei diesem Material ist die Verletzungsgefahr erheblich.

In Hückelhoven gibt es insgesamt fünf Kunstrasenplätze mit Granulat – neben den drei großen Spielfeldern in Baal, Brachelen und Ratheim noch den Bolzplatz in Hil­farth und das DFB-Mini-Spielfeld im Schulzentrum Ratheim. „Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Ingenieurbüro, das in unserem Auftrag die Kunstrasenplätze gebaut hat. Die Stadt Hückelhoven hält es jedoch für wahrscheinlich, dass es Übergangsfristen durch die EU geben wird, weil Quarzsand und Kork für alle deutschlandweit betroffenen Kunstrasenplätze in der Menge gar nicht verfügbar sind“, sagt Wilfried Welfers, Leiter des Hückelhovener Amts für Tief- und Straßenbau.