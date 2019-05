Schützenfest : Elpmter Schützenfest startet heute

Niederkrüchten Die Frühkirmes in Elmpt dauert vier Tage: von 30. Mai bis 2. Juni. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 30. Mai, ist bereits um 7.45 Uhr Antreten, Errichten des Königsmaien und Zug durch den Ort. Die heilige Messe ist um 9 Uhr in der Pfarrkirche. Die Paraden auf „d’r Märet“ beginnen um 10 Uhr. Der traditionelle Klompenball startet um 12 Uhr mit der Musikband „Plutonium“. Am Freitag, 31. Mai, ist um 18.45 Uhr Antreten auf der Florianstraße mit Zug durch den Ort. Ab 20 Uhr gibt es Marschmusik im Zelt mit dem Trommlercorps Arsbeck und dem Musikverein Oberkrüchten. Um 21.30 Uhr startet der Fackelzug zum „d‘r Märet“ mit Kranzniederlegung zu Ehren der gefallenen, vermissten und verstorbenen Mitglieder der Schützenbruderschaft mit großem Zapfenstreich. Danach geht der Dorfabend mit der Band „Plutonium“ los. Am Samstag, 1. Juni, treten die Elmpter auf der Hauptstraße 151/Ecke Josefstraße an und ziehen durch den Ort. Der große Schützenball um 19 Uhr ist mit der Coverband „Farb-Ton“.

Am Sonntag, 2. Juni, treten die Bruderschaftler an der Beeck, Bushaltestelle Gärtnerei Lenßen, an und holen den Schützenkönig ab. Um 10 Uhr beginnt die heilige Messe, anschließend machen sie um 11.30 Uhr den musikalischen Frühschoppen. Um 16 Uhr versammeln sie sich am Hallenbad, holen das Königspaar und die Ministerpaare sowie Ehrendamen ab und ziehen in einem Festzug durch den Ort. Um 17 Uhr sind die Königsparaden auf „d’r Märet“, und eine Stunde später klingt das Schützenfest mit dem Königsball aus.