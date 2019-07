Swantje Day einstimmig gewählt : SPD Wegberg hat wieder eine Vorsitzende

Wegberg Einstimmig wurde Swantje Day zur Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Wegberg gewählt. Zuletzt war dieser kommissarisch von Michael Stock geführt worden.

Einstimmig wurde Swantje Day gewählt. „Ich freue mich darauf, mit der SPD die Politik in Wegberg sozial und gerecht zu gestalten“, erklärte die Sozialdemokratin nach ihrer Wahl. Dabei könne sie sich auf „ein tolles, motiviertes Team“ verlassen. Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Stock, der stellvertretender Vorsitzender der SPD Wegberg bleibt, und Holger Babka als Geschäftsführer will Swantje Day in den kommenden Monaten die Partei in den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 führen. Hierbei werde die SPD den Bürgern noch besser zuhören und ihre Politik an den konkreten Bedürfnissen ausrichten, erklärte Day in einer Pressemitteilung.