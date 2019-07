Wegberg/Wassenberg : Höchste Stufe : Forstamt warnt vor Waldbränden

Wegberg/Wassenberg Durch die Hitze und Trockenheit herrscht höchste Waldbrandgefahr. Das Regionalforstamt weist darauf hin, wie gefährlich jegliche Arten von Feuer – Zigaretten, Grillen, Lagerfeuer – sind. Im Wald sind diese Tätigkeiten streng verboten.

Das Regionalforstamt warnt vor der höchsten Stufe der Waldbrandgefahr. „Besonders gefährdet sind die lichten Kiefernwälder in den Niederungsgebieten, die Wälder in der Eifel sind durch die extremen Witterungsverhältnisse aber gleich betroffen“, erklärt Forstdirektor Konrad Hecker in einer Pressemitteilung. Rauchen, Feuermachen und Grillen – allein schon in der Nähe von Waldrändern – seien in der momentanen Hitze- und Trockenheitslage im wahrsten Sinne des Wortes „brandgefährlich“.