Neue Filiale in Wegberg : Obst, Gemüse und Floristik in der City

Neben Blumen gibt es auch frisches Gemüse. Meinhard Heyer (l.) packt in der neuen Filiale in der Passage Alt Berk Kartoffeln für seinen Stammkunden Otmar Jakobs ein. Foto: Nicole Peters

Wegberg Das Klinkumer Traditionsunternehmen Floristik Heyer hat eine Filiale eröffnet, um auch in der Innenstadt Kundschaft zu erreichen. In der Einkaufspassage Alt Berk gibt es nicht nur Grün- und Blühpflanzen.

Ein Schwätzchen mit den Kunden gehört beim Geschäft Floristik Heyer zum Einkauf mit dazu. So erhalten Besucher fachliche Informationen zu Pflanzen, Auskünfte über die Produzenten von Obst und Gemüse oder es wird sich über neueste Neuigkeiten ausgetauscht. Und gab es in den vergangenen 30 Jahren einen Unternehmenssitz in Klinkum, sorgt jetzt eine Filiale in der Wegberger Innenstadt für kurze Wege für das dortige Publikum. Mit der Eröffnung am 15. April dieses Jahres des Zweitsitzes in der Passage Alt Berk an der Hauptstraße hat Inhaber Meinhard Heyer einen weiteren wichtigen Schritt fürs Unternehmen getan. Zudem erweitert er mit dem Verkauf von Obst, Gemüse, Pflanzen und Floristik das Angebot in der Innenstadt.

„Unsere Produkte stammen überwiegend aus regionalem Anbau aus einem Umkreis von 40 Kilometern“, erläutert der Geschäftsmann. Dazu gibt es exotische Früchte wie Bananen, Orangen, Zitronen und alles, was dazu gehört. Dabei liegt der Schwerpunkt des Sortiments in der Innenstadt auf Obst, Gemüse und blühenden Pflanzen-Topfwaren, wobei Bestellungen von Schnittblumen, Gemüsepflanzen oder weiteren Blühgewächsen möglich sind: Sie werden aus Klinkum, wo es ein größeres Programm gibt, hergebracht. „Wir haben jede Menge Kunden, die sehr viel Wert auf regionalen Anbau legen“, betont der Inhaber, „sie schätzen die kurzen Wege und Frische der Produkte, den Einsatz von weniger Pflanzenschutzmittel und das Wissen darüber, wo die Ware herkommt.“ Ebenso sei es ein Anliegen der Leute, die regionalen Bauern zu unterstützen, fügt Sigrid Kalberg, die in Wegberg verkauft, hinzu. So bezieht Floristik Heyer Kartoffeln immer aus Tüschenbroich, die Eier aus Bodenhaltung aus Harbeck sowie Erdbeeren bis Dezember aus Venlo. Regional werden auch Paprika, Gurken, Tomaten, Salat, Porree, Sellerie, Möhren und Zwiebeln sowie Äpfel angebaut.

Info Neue Filiale von „Floristik Heyer“ Filiale Einkaufspassage Alt Berk, Hauptstraße, Wegberg; geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 18.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr, Teilnahme an verkaufsoffenen Sonntagen. Hauptsitz Floristik Heyer, Alte Landstraße 170, Wegberg-Klinkum, Telefonnummer 0157 57662739; geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 18.30 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 13 Uhr. Sortiment Schnittblumen, Zimmer-, Beet- und Balkonpflanzen, Floristik, Grabgestaltung und Grabpflege.

Ein Grund, die Filiale aufzumachen, war die Hoffnung auf höheren Publikumsverkehr gewesen. Und die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es durchaus eine Nachfrage gibt. „Wir haben einen größeren Teil ältere Kundschaft hier“, erzählt Sigrid Kalberg, „und die ist sehr zufrieden, dass sie auch kleinere Mengen kaufen kann.“ So etwa ein halbes Schälchen Erdbeeren, 100 Gramm Blaubeeren, einzelne Wassermelonen-Stücke oder Minigurken. Dazu gibt es weitere Anbieter wie einen Metzger in direkter Nähe und einen großen Parkplatz vor der Tür. „Es wäre wünschenswert, wenn es ein noch vielfältigeres Angebot in der Innenstadt gäbe“, finden beide, „desto mehr Leute kommen her.“

Sie selber hatten sich um das Lokal bemüht, als es frei geworden war, um in die Innenstadt reinzukommen. Zukünftig werden sie auch saisonale Floristik, die neben Trauer- und Hochzeitsfloristik bestellt werden kann, in der Filiale ausstellen. Sohn Torsten fertigt die Bindereien zu Allerheiligen, Weihnachten und zu weiteren Anlässen an.

Floristik Heyer ist ein Unternehmen mit langer Tradition. 1929 erfolgte die Firmengründung in Harbeck durch Meinhard Heyers Vater Franz – dieser baute Gemüse an und züchtete in kleinerem Umfang Blumen.