Planung der Stadtverwaltung Wegberg : Diese Radwege werden in den nächsten Monaten erneuert

Mehrere Radwege in Wegberg sollen in den nächsten Monaten erneuert werden. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die Stadt Wegberg und der Landesbetrieb Straßen.NRW planen die Erneuerung mehrerer Radwege. Dies soll auch dem Tagestourismus zu Gute kommen. Die Arbeiten sind für dieses und das kommende Jahr geplant.

Da die Mühlenstadt Wegberg verstärkt auf das Thema Tagestourismus setzt, rückt die mangelnde Qualität vieler Radwege im Stadtgebiet mehr und mehr in den Blickpunkt. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat angekündigt, dass in Kooperation mit der Stadt in den nächsten Monaten mehrere Radwege erneuert werden. Einige Baumaßnahmen wurden auch schon begonnen. Auf Antrag der Fraktion Freie Wähler Wegberg legt die Stadtverwaltung in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr am Dienstag, 18. August, im Forum Wegberg eine Liste vor, aus der hervorgeht, wann welche Radwege demnächst saniert werden. Demnach stehen folgende Projekte noch in diesem Jahr auf dem Programm: