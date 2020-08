Kommentar zu „Milliardärssohn verkauft Das Wok und Gestüt“ : Ungünstige Zeit für Gastro-Neustart

Für Leerstand in der Gastronomie sorgt die Corona-Pandemie. In der Genussstadt Wassenberg ist mit dem geschlossen Restaurant „Das Wok“ eine weitere Lücke entstanden (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Meinung Wassenberg Die Gastronomie hat es derzeit wegen der Pandemie schwer. Jetzt hat sich in Wassenberg ein weiterer Leerstand ergeben, „Das Wok“ ist geschlossen. Es braucht einen mutigen Nachfolger mit einem einzigartigen Angebot.

Zwei Restaurants an prominenter Stelle in Wassenberg stehen zum Verkauf. Und das zu einer Zeit, in der durch die Corona-Pandemie die Gastronomie ohnehin ums Überleben kämpft. Daher wird es schwierig, neue Gastronomen zu finden, die sich gerade jetzt einen Neustart zutrauen.

Und wer einen Anfang wagen will, steht vor Finanzierungsproblemen, weil Banken angesichts der aktuellen Bilanzen und ungewissen Aussichten mit Krediten zögern. Dass es funktionieren kann, zeigt das indische Restaurant in der Wassenberger Oberstadt. Das hat jüngst eröffnet und guten Zulauf. So hegt die Stadt Wassenberg Hoffnung, dass es für das Waldrestaurant „Tante Lucie“ und die Gaststätte an der Gabelung Kirch-/Burgstraße neue Lösungen geben wird. Die müssten dann auch langfristig angelegt sein.