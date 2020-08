Unfallatlas : Karte zeigt Unfallstellen in Ratingen

(abin) Schwerpunkt ist der Kreuzungsbereich Europaring/ Düsseldorfer Straße. Die meisten Fahrradunfälle werden in Lintorf an der Rehhecke/Krummenweger Straße registriert

Ratingen belegt in der NRW-Statistik mit 6,9 Unfällen pro 1000 Einwohner auf einem unrühmlichen zweiten Platz hinter Borgholzhausen im Kreis Gütersloh. Heiligenhaus rangiert mit 3,8 Unfällen auf 1000 Einwohner auf Platz 252. Unfallschwerpunkt in Ratingen ist der Kreuzungsbereich Europaring/ Düsseldorfer Straße. Die meisten Fahrradfahrer verunglückten in Lintorf auf der Krummenweger Straße im Bereich der Einmündung Rehhecke. Die häufigsten Unfälle mit Fußgängern verzeichnet die Karte an den Kreuzungen Bechemer Straße/ Röntgenring (davon einer mit Todesfolge) und Freiligrathring/ Poststraße.