Im Stadtgebiet von Erkelenz : Brücken und Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt

Erkelenz Die Brücken „Zum Wahnenbusch“ in Tenholt und „Kreuzherrenpfad“ müssen saniert werden und werden deshalb vorübergehend gesperrt. Auch die Zeelink-Gaspipeline sorgt für Umleitungen zwischen Venrath und Herrath.

Die beiden Brücken „Zum Wahnenbusch“ in Tenholt und „Kreuzherrenpfad“ an der Tenholter Straße müssen saniert werden. Darauf weist die Stadt Erkelenz hin. Deshalb sind beide Brücken von Montag, 17. August, bis einschließlich Freitag, 30. Oktober, für sämtliche Verkehre, auch für Fußgänger, voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wie die Stadtverwaltung weiter erklärt, wird auf den Brücken an den Geländern gearbeitet und es werden Erneuerungsarbeiten am Beton vorgenommen. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, sollen die Brücken wieder für alle Verkehrsteilnehmer in vollem Umfang zur Verfügung.