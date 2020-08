Winkelsweg/Wupper- und Immigrather Straße : Wichtige Ampel an Schulweg fällt vorerst aus

Der Fußgängerüberweg Winkelsweg/Wupper-/Immigrather Straße ist gesperrt. Foto: Stadt Langenfeld/Andreas Voss

LANGENFELD Kurz vor Schulbeginn ist am Dienstag die Ampelanlage an der Kreuzung Winkelsweg, Wupperstraße, Immigrather Straße ausgefallen. Laut Stadtsprecher Andreas Voss wird das mindestens bis Freitag so bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Nach Aussage des für die Anlage zuständigen und verantwortlichen Landesbetriebes Straßen-NRW müssen Bauteile erneuert werden“, so Voss. Daher könne die Ampelanlage nicht vor Freitag wieder in Betrieb gehen.

Der zuständige Landesbetrieb sei derzeit „technisch nicht in der Lage, kurzfristig eine Baustellenampel vor Ort zu installieren“, sagt der städtische Baufachbereichsleiter Ulrich Beul. Zum Schulbeginn am Mittwoch seien in Abstimmung mit der Kreispolizei die Fußgängerüberwege über den Winkelsweg an der genannten Kreuzung abgesperrt worden. Schüler und andere Fußgänger werden über die Ampeln der Kreuzung Winkelsweg/Richrather Straße umgeleitet.

Die Polizei und das Ordnungsamt werden Voss zufolge morgens ab 7.30 Uhr darauf achten, dass sich alle Fußgänger an die ausgeschilderten Umleitungen halten.

(mei)