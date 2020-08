Kommentar zum Schulstart im Erkelenzer Land : Corona zwingt zur Entschleunigung

Der Unterricht in den Schulen des Erkelenzer Landes hat wieder begonnen. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Erkelenzer Land Der Schulstart im Erkelenzer Land verlief großteils ruhig – und aufgrund der Hitze kurz. Richtig so, findet unser Autor in seinem Kommentar.

Weil die Corona-Pandemie weiterhin den Alltag bestimmt, ist der erste Schultag nach den Sommerferien mit Spannung erwartet worden. Die Bilanz vieler Schüler aus dem Erkelenzer Land fällt überraschend positiv aus, dabei steht der soziale Aspekt im Vordergrund: Viele haben sich einfach gefreut, die Klassenkameraden wiederzusehen und – wenn auch mit Einschränkungen und Maskenpflicht – in der Schule wieder ein Stück Normalität zu erleben.

Dass die Unterrichtszeiten an den ersten Schultagen in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg noch sehr überschaubar sind und der Unterricht betont gelassen angegangen wird, ist richtig. Denn zur Maskenpflicht gesellen sich rekordverdächtige Temperaturen, die das Lernen in überhitzten Räumen nicht einfacher machen.