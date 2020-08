Wahlkampf : Sommeraktion der SPD Straelen

Straelen Mehrere Stationen besuchte die Straelener SPD während ihrer Sommertour. Themen waren unter anderem der Klimaschutz und die Gastronomie.

Sommeraktion der SPD Straelen „Wir füllen unser Wahlprogramm mit Leben“, war die Feststellung von Joachim Meyer, dem Vorsitzenden der Straelener SPD, bei der Begrüßung zur Sommeraktion. „Stadt und Kreis Hand in Hand“. Dieser Appell im SPD-Programm wurde durch zwei besondere Gäste deutlich: die überparteilichen Kandidaten Peter Driessen, der Landrat im Kreis Kleve werden will, und den Straelener Bürgermeisterkandidaten Bernd Kuse, derzeit Straelens Kämmerer. „Bäume sind Leben“, mit dieser Überschrift begann SPD-Ehrenvorsitzender Otto Weber die Erläuterungen zur „Route der Jahresbäume“ an der Straße Am Reitplatz in Auwel-Holt. Von besonderer Bedeutung sei auch, dass der Lehrpfad an einem ausgeschilderten, grenzüberschreitenden Radwanderweg liegt. Kuse erläuterte seine persönlichen Zielsetzungen beim Klimaschutz, aber auch die bisherigen Anstrengungen der Stadt Straelen auf diesem Gebiet. Und er hob die Qualitäten Straelens beim Tourismus hervor.