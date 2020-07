Geschicklichkeitsparcours im Dalheimer Wald : Kinder freuen sich über Ferienspiele des TV Büch-Arsbeck

Arsbeck Kinder und Jugendliche absolvierten während der Ferienspiele einen Geschicklichkeitsparcours im Dalheimer Wald. Ein Angebot, dass nach langer coronabedingten Pause dankbar angenommen wurde. Der Verein plant weitere Aktionen.

Unterschiedliche turnerische Aufgaben warteten auf die zahlreichen Kinder und Jugendlichen, die kürzlich an den Ferienspielen des TV Büch-Arsbeck teilnahmen. „Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders“, berichtet Claudia Schaffrath. Die Oberturnwartin des 1911 gegründeten TV Büch-Arsbeck und ihr Team hatten die Ferienspiele unter Berücksichtigung der wegen der Corona-Krise geltenden Abstands- und Hygienebedingungen organisiert. „Jeder hatte seinen Mund-Nase-Schutz dabei. Manche Kinder zeigten stolz ihre Muster oder Motive auf dem Stoff“, sagt Claudia Schaffrath.

Los ging es am Wanderparkplatz Sechseichen an der Roermonder Bahn in Dalheim. Auf einem Geschicklichkeitsparcours waren Gleichgewicht und Übersicht gefragt, außerdem mussten die Kinder und Jugendlichen im Dalheimer Wald Markierungen erkennen und kleine gelbe Dosen aus Überraschungseiern suchen. Dazu galt es, auf dem Parcours wichtige Hinweise zu finden.