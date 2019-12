Theater im Forum Wegberg : „Wunschkinder“ mit Carolin Fink und Martin Lindow

Martin Lindow und Carolin Fink sind in dem Theaterstück „Wunschkinder“ in Wegberg zu sehen. Foto: Tom Philippi. Foto: Tom Philippi

Wegberg Auf die nächsten beiden Theaterabende im Forum weist die Stadt Wegberg hin. Eintrittskarten sind im Rathaus erhältlich.

Zum Stück: Bettine und Gerd sind am Rande der Verzweiflung. Ihr Sohn Marc, der vor einem halben Jahr mit Ach und Krach sein Abitur geschafft hat, sitzt seitdem immer noch ohne Plan zu Hause herum und macht nichts als schlafen, fernsehen, kiffen und feiern. Besonders Vater Gerd, dem pragmatischen Karrieremenschen, fehlt jedes Verständnis für Marcs Faulenzerei – schließlich muss er das alles bezahlen. Doch Druck hilft nicht, aber sich ganz raushalten – wie es Bettines alleinerziehende Schwester Katrin vorschlägt – ist auch keine Lösung. Was haben sie nur falsch gemacht?

Am Dienstag, 21. Januar 2020, 20 Uhr, Forum Wegberg, sind außerdem Wanja Mues (Thomas) und Jacqueline Macaulay (Judith) in dem Schauspiel „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann (Autor von „Die Vermessung der Welt“), ebenfalls eine Produktion des EURO-STUDIO Landgraf, zu sehen. Karten sind im Rathaus Wegberg, Fachbereich Bildung und Soziales, Zimmer 204, Frau Derichs, 02434 83512, E-Mail an ulrike.derichs@stadt.wegberg.de, oder an der Abendkasse erhältlich (Preise: 25,70 bis 29,70 Euro).