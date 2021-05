Finanzlage in der Mühlenstadt : In Wegberg drohen drastische Steuererhöhungen

In Wegberg drohen drastische Steuererhöhungen

Finanzlage in der Mühlenstadt

Wegberg Kommunalaufsicht äußert erhebliche Bedenken zum vorgelegten Haushaltsplan 2021 der Stadt Wegberg. Dies geht aus einer Beschlussvorlage für die nächste Ratssitzung am 27. Mai hervor.

Die Kommunalaufsicht (Kreis Heinsberg) warnt vor drastischen Steuererhöhungen für die Bürger der Mühlenstadt. In einer Besprechung mit Bürgermeister Michael Stock, Kämmerin Sonja Kühlen und Fachbereichsleiterin Nina Vieth hat die Kommunalaufsicht erhebliche Bedenken an der bedingungslosen Genehmigungsfähigkeit des vorgelegten Haushaltsplans 2021 der Stadt Wegberg geäußert. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des Wegberger Stadtrates am Donnerstag, 27. Mai, 18.30 Uhr, im Forum Wegberg hervor.