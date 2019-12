Ankündigung des Weihnachtsmarktes "Beeck leuchtet" : Weihnachtsmarkt lockt nach Beeck

Beeck Unter dem Motto „Beeck leuchtet“ laden der Förderverein St. Vincentius und der Dorfausschuss am Wochenende zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf den historischen Kirchplatz des Flachsdorfes ein.

Es war ein stattlicher, rund sechs Meter hoher Weihnachtsbaum, den Mitglieder des neuen Praetorianerzugs der Beecker Bruderschaft mit Hilfe eines Krans zentral auf dem historischen Kirchplatz aufstellten. Nach dem Schmücken mit Lichterketten erstrahlt er bereits zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen die Fläche. Zudem werden im Laufe der Woche Pagodenzelte im Außenbereich und zum zweiten Mal ein großes Ausstellerzelt in der Mitte aufgestellt, um beste Bedingungen für den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt „Beeck leuchtet“ am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, zu schaffen. Alles, was einen runden weihnachtlichen Markt ausmacht, kündigten Heinz Nix und Wolfgang Stieger – stellvertretend für den Förderverein St. Vincentius und Dorfausschuss, die das Ganze organisieren – an.