Erkelenz: Prachtvolle Pfingstkirmes

Erkelenz Ein prachtvolles Heimat- und Schützenfest feierte die St.-Sebastianus-Bruderschaft Wegberg-Beeck am Pfingstwochenende. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten im Flachsdorf standen das Königspaar Willi und Sabine Roegels (4. und 5.v.r.) sowie die Ministerpaare Ralf und Angela Wolters (6. und 7.v.r.) sowie Hans und Petra Winkens (2. und 3.v.r.). Adjutant des Königspaares war Josef Jansen (r.). An der Seite des Prinzenpaares standen Christoph Wolters und Sophia Babka (5. und 4.v.l.), Prinzenadjutant Michael Joerißen (l.) sowie die Minister Mark Gerards (2.

v.l.) und Robin Krappen (3.v.l.). Das Festhochamt am Pfingstmontag mit Projektchor und Orchester unter der Leitung von Helmut Misgaiski und Karl Hütz an der Orgel wird den Besuchern des Gottesdienstes in bester Erinnerung bleiben. Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran, Pfarrer Abbé George und Diakon René Brockers zelebrierten das Festhochamt. Es folgten die Paraden auf dem Kirchplatz. Das Königspaar freute sich über viele Besucher und dankte Brudermeister Herbert Fervers für die Organisation.