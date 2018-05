Wegberg : Beeck feiert Pfingstkirmes mit Zapfenstreich und Paraden

Wegberg Traditionell findet am Pfingstwochenende (19. bis 21. Mai) das Heimat- und Schützenfest in Beeck statt. Wenn die Fähnchen und Fahnen in den Straßen wehen, die Röschen gedreht sind, der Königs- und Prinzenschmuck am Haus erstellt sind, dann ist es wieder soweit.

Höhepunkt sind wie in jedem Jahr die große Festmesse, die Gefallenenehrung mit Zapfenstreich, die herrlichen Paraden und Festumzüge, sowie die stimmungsvollen Festzeltabende und Klompeball. Vorstand, König und Prinz haben alle Vorbereitungen getroffen, damit es ein harmonisches und tolles Fest wird. Der gastfreundliche Ort im Grenzlandring hat sich auf viele Gäste eingestellt.

Der Lockruf der Trommeln läutet am Samstag mit dem Aufhängen der Festmaien und Kränzen ab 13.15 Uhr die Pfingstkirmes ein. Im Mittelpunkt des Geschehens steht das Königspaar Willi und Sabine Roegels. Ihnen zur Seite stehen die Minister Hans und Petra Winkens und Ralf und Angela Wolters. Adjutant ist Josef Jansen. Das Prinzenpaar ist Christoph Wolters und Sophia Babka, mit den Ministern Mark Gerads und Robin Krappen. Adjutant ist Michael Joerißen.

Samstag 19. Mai: Ab 13.15 Uhr werden mit dem Trommlerkorps Katzem die Festmaien angebracht. Um 19 Uhr wird beim König der Festmaien errichtet. Ab 20 Uhr spielt die bekannte Band Good Vibes Partyband zum Tanz für Jung und Alt.



Pfingstsonntag 20. Mai: Um 17.30 Uhr treten die Schützen, Vereine und Abordnungen am Festzelt an, um die Majestäten abzuholen. Um 18 Uhr beginnt die große Parade auf dem Kirchplatz, danach Festumzug durch den Ort, anschließend gegen 19.15 Uhr auf dem Kirchplatz Gefallenenehrung und großer Zapfenstreich. Ab 20 Uhr beginnt der Königsball wieder mit der Band Good Vibes Partyband. Der Eintritt ist frei.

Pfingstmontag 21. Mai: Ab 5 Uhr werden die Schützen vom Trommlerkorps Katzem geweckt und aus den Federn geholt. Um 8.30 Uhr Abholen der Majestäten, um 9 Uhr beginnt das Festhochamt unter der Leitung von Helmut Misgaiski mit dem Projekt-Chor und Orchester. Um 10.45 Uhr beginnt die große Hauptparade auf dem Kirchplatz, mit anschließendem Festzug durch den Ort. Um 13 Uhr beginnt dann der bekannte Beecker Klompeball, ebenfalls mit der Band Good Vibes. Der Eintritt ist frei.

(RP)