Wegberg : "beets 'n' berries" im Biergarten

Wegberg Den "kleinen Kultursommer" präsentiert Gastwirt Peter Jansen im Biergarten seines Bistros "Japi's".

Unplugged-Konzerte, Musik ohne elektronische Unterstützung, stehen in der Reihe der fünf Konzerte des "kleinen Kultursommers" im Biergarten des Bistros "Japi's" am Rathausplatz im Mittelpunkt. Die Veranstaltungen finden jeweils am ersten Sonntag im Monat parallel zum Oldtimertreff (jeweils ab 13 Uhr) und Trödelmarkt (jeweils ab 10 Uhr) statt.

Sonntag, 3. Juni, 15.30 Uhr, Reddish Blue Das Duo Reddish Blue aus dem niederländischen Arnheim spielt Rock, Pop und Covermusik. Ihre Songs sind beeinflusst von Deep Purple, Fleetwood Mac, AC/DC und Bonnie Raitt.

Info Kabarett und Moonlight-Oldtimer-Treff Kabarett Auch eine Kabarett-Veranstaltung zählt zum Kultursommer 2018. Die "Weibsbilder" präsentieren ihr Programm "Durchgangsverkehr - ausgebremst und abgezockt" am Freitag, 17. August, 20 Uhr, im Forum Wegberg. Das Duo, das schon im vergangenen Jahr in Wegberg zu sehen war, bietet eine gesunde Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf und gibt es in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz, im Café Samocca und im Bürgerservice der Stadt Wegberg (Rathaus) zu kaufen. Mehr Informationen im Internet unter www.kabarett-weibsbilder.de Moonlight-Oldtimertreff Neben den Treffen an jedem ersten Sonntag im Monat (ab 13 Uhr) auf dem Rathausplatz wird am Samstag, 14. Juli, ab 20.30 Uhr dort wieder ein Moonlight-Oldtimertreff angeboten. Musikalisch sorgen dabei "She & the Coconuts" für Unterhaltung. Mehr Informationen im Internet unter www.oldtimertreff-wegberg.de

Sonntag, 1. Juli, 15.30 Uhr, beets 'n' berries Die "beets" bieten mit ihrer Stammbesetzung Natascha Wenrich (Gesang), Norbert Winzen (Gesang, Gitarre) und Ralf Hintzen (Gesang, Piano Akkordeon) handgemachte Akustik-Musik mit Soul, Rock, Pop, Jazz und Chansons. Jedem Stück verpassen die "beets", die je nach Anlass von Markus Roßbach (Bass) und Michael "Mitch" Forg (Percussion) verstärkt werden, ein beets-typisches Akustik-Flair.



Sonntag, 5. August, 15.30 Uhr, Rob Sure Solokünstler Rob Sure zelebriert im Biergarten Rock- und Pop-Covermusik vom Feinsten. Für die harmonisch-rhythmische Begleitung setzt Rob Sure auf den perkussiven Drive seiner Akustik-Gitarre in Verbindung mit der Blues-Harp, Foot-Stomp oder Live-Loops.

Sonntag, 2. September, 15.30 Uhr, Acoustic Waves Die fünfköpfige Band wurde im Jahr 2014 in Velbert-Neviges gegründet. Die Mitglieder verfügen über jahrelange Bühnen- und Studioerfahrung. Zum Repertoire zählen unter anderem Songs wie "Because the night" von Bruce Springsteen, "Englishman in New York" von Sting, "Wake me up" von Avicii und "One" von U2.

Sonntag, 7. Oktober, 15.30 Uhr, Rob & Paddy Gemeinsam servieren die beiden Profimusiker Rob Collins und Paddy Boy ein bunt gemischtes Coverprogramm aus Stücken unter anderem von Huey Lewis & The News, The Who, Bob Dylan, 4 Non-Blondes, Johnny Cash, CCR, The Police und The Doobie Brothers.

