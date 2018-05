Wegberg/Hückelhoven : Kita und Garage mit Kleber und Farbe beschädigt

Wegberg/Hückelhoven Über zwei Sachbeschädigungen berichtet die Polizei. Die Fassade eines Kindergartens am Rathausplatz in Wegberg wurde durch bislang unbekannte Täter mit Sekundenkleber beschmiert. Ebenso verklebten der oder die Täter das Schloss einer Schranke mit Klebstoff und besprühten Kameras mit Farbe. Wie die Polizei gestern mitteilte, stellten Mitarbeiterinnen des Kindergartens die Beschädigungen am Montag fest. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 9200.

Auch in Ratheim waren unbekannte Täter am Werk. Zwischen Dienstag, 24. April, und Montag, 14. Mai, besprühten sie laut Polizeibericht zwei nebeneinanderliegende Garagen an der Straße Schmittenweg mit Farbe.

(aha)