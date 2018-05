Wegberg: Musikalische Weltreise mit Ali Claudi Trio

Wegberg Schnelle Gitarrengriffe und fetzige Rhythmen - das Ali Claudi Trio beschwingt mit feurigem Swing sein Publikum.

Jazzkonzert In wenigen Tagen veröffentlicht der Kulturring Wegberg seinen Veranstaltungsplan für das zweite Halbjahr 2018. Es wird auch wieder ein Jazzkonzert in Kooperation mit André Spajic veranstaltet werden. Diesmal wird das Adrian Wachowiak Quartett auftreten. Der Kölner Jazzpianist Adrian Wachowiak wird für eine gute Mischung aus Jazz, Blues und Pop sorgen, kündigt der Kulturring Wegberg an.

Beide musikalischen Begleitungen brillierten im Laufe des Konzerts am Klavier und Schlagzeug mit mehreren Soli, die für Szenenapplaus sowie begeistertes Murmeln sorgten. Doch vor allem Ali Claudi glänzte mit herzerwärmenden Soul und seinem bewundernswerten Gitarrenspiel. Zusammen führte das Trio so das jazzbegeisterte Publikum auf eine musikalische Weltreise des Jazz. Über den Broadway in New York City, in die Karibik, nach Frankreich und immer weiter. Das Programm bot eine gute Mischung von Jazz-Klassikern, wie "I can see clearly now" von Johnny Nash oder "La mer" von Charles Trenet, die mit wundervoller Metaphorik zum Träumen einladen. Des Weiteren spielten die drei Vollblutmusiker Stücke von Duke Ellington, Ray Charles und George Gershwin und vielen anderen Künstlern.