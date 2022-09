Transport und Hilfeleistung : Neue Fahrzeuge für die Löschgruppe Moorshoven

Moorshoven Gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge hat die Löschgruppe Moorshoven in Dienst gestellt. Sie dienen dem Mannschaftstransport und der technischen Hilfeleistung.

(RP) Die Löschgruppe Moorshoven der Freiwilligen Feuerwehr sieht sich gut gerüstet: Kürzlich konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte ihre beiden neuen Fahrzeuge einweihen. Löschgruppenführer Willi Wirtz bedankte sich bei allen Besuchern und rief in Erinnerung, dass es beim letzten Sommerfest, das 2019 stattfand, nur ein altes Fahrzeug und einen Anbau im Rohbau gab. Mittlerweile ergibt sich ein anderes Bild: Die Löschgruppe ist um sechs Mitglieder gewachsen, der Anbau ist fertig, das neue Fahrzeug ist da und die Löschgruppe freut sich über ein zweites Auto. Das Mannschaftstransportfahrzeug ist nicht neu, sondern war zuvor in Merbeck Zuhause und sorgt jetzt in Moorshoven dafür, dass endlich alle Feuerwehrleute zum Einsatzort gelangen können.